Zone euro : l'inflation annuelle atteint 4% en octobre

Conformément au consensus, le taux d'inflation annuel de la zone euro devrait s'établir à 4,0% en octobre 2026, marquant ainsi une accélération par rapport au taux annuel de 3,8% observé en septembre, selon une estimation rapide publiée par Eurostat.

Parmi les principales composantes de l'inflation dans la zone euro, l'énergie devrait afficher le taux annuel le plus élevé en octobre (20,8%, contre 18,9% en septembre), suivie des services (3,3%, contre 3,2%), de l'alimentation, de l'alcool et du tabac (1,6%), ainsi que des biens industriels hors énergie (1,2%).