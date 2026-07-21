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Zone euro : l'indice Zew supérieur aux attentes en juillet
information fournie par Zonebourse 21/07/2026 à 11:26

L'indice Zew du sentiment des investisseurs sur les perspectives économiques en zone euro est ressorti à 23,4 en juillet, ressortant supérieur au consensus de 11,2 après 9,5 le mois précédent. Il atteint un plus haut depuis février 2026.

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