Zone euro : l'indice Zew supérieur aux attentes en juillet

L'indice Zew du sentiment des investisseurs sur les perspectives économiques en zone euro est ressorti à 23,4 en juillet, ressortant supérieur au consensus de 11,2 après 9,5 le mois précédent. Il atteint un plus haut depuis février 2026.
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