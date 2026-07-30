Zone euro-L'économie rebondit de 0,4% au T2 - première estimation

L'économie de la zone euro a rebondi plus que prévu au deuxième trimestre de 2026, montre la première estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée jeudi par Eurostat.

Le PIB des 21 pays partageant l'euro a progressé de 0,4% entre avril et fin juin par rapport au premier trimestre 2026, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une croissance de 0,2% en rythme trimestriel.

L'économie du bloc s'était contractée de 0,2% sur la période allant de janvier à fin mars.

Sur un an, le PIB avance de 1%, après une progression de 0,3% le trimestre précédent.

Les économistes prévoyaient une croissance de 0,5% sur un an.

(Rédigé par Diana Mandiá)