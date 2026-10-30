Zone euro-L'économie progresse de 0,4% au T3 - première estimation

La croissance économique de la zone euro a ralenti moins que prévu au troisième trimestre de 2026, montre la première estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée vendredi par Eurostat.

Le PIB des 21 pays partageant l'euro a progressé de 0,4% entre juillet et fin septembre par rapport au premier trimestre 2026, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une croissance de 0,2% en rythme trimestriel.

L'économie du bloc avait rebondi à 0,6% sur la période allant d'avril à fin juin.

Sur un an, le PIB avance de 1,3%, après une progression de 1,2% le trimestre précédent.

Les économistes prévoyaient une croissance de 1,1% sur un an.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)