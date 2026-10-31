Espagne-Une Française parmi les victimes de l'accident de trains

Conséquences de la collision entre deux trains à grande vitesse entre les villes de Mora et d'Orgaz
Une Française est décédée à la suite de la collision entre deux trains à Urda dans le centre de l'Espagne qui a fait mercredi 69 morts, selon un bilan provisoire, a annoncé samedi le ministère français des Affaires étrangères.
"Nous sommes en lien constant avec sa famille à qui nous présentons toutes nos condoléances. La France exprime sa très vive émotion et adresse toutes ses pensées aux victimes, aux blessés et aux proches de ce terrible accident", indique le Quai d'Orsay dans un communiqué.
Un train AVE, exploité par la Renfe, la compagnie ferroviaire espagnole, a percuté mercredi matin par l'arrière un train Iryo - du nom de l'opérateur privé détenu à plus de 50% par la compagnie nationale italienne Trenitalia - qui était à l'arrêt sur la ligne à grande vitesse Madrid-Séville à la suite d'un problème informatique sur le système de sécurité de la LGV.
Le ministère espagnol des Affaires étrangères avait précisé que 42 ressortissants étrangers, originaires de sept pays, avaient été impliqués dans l'accident. La France avait fait savoir qu'elle était sans nouvelles de "plusieurs" de ses ressortissants.
(Rédigé par Zhifan Liu)
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