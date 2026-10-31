Incendie d'un immeuble à Clermont-Ferrand: quatre corps retrouvés dans les décombres

Des pompiers à proximité d'un immeuble ravagé par un incendie dans lequel trois corps ont été retrouvés, le 31 octobre 2026 à Clermont-Ferrand ( AFP / Alex MARTIN )

Quatre corps ont été retrouvés dans les décombres d'un immeuble ravagé par un incendie d'origine potentiellement criminelle, survenu dans la nuit de jeudi à vendredi dans le centre de Clermont-Ferrand, a déclaré samedi le parquet à l'AFP.

Parmi les victimes, "il y aurait trois hommes et une femme", a précisé la procureure adjointe Laure Moisset, en soulignant que "des autopsies et des comparaisons ADN seront nécessaires" pour les identifier.

La garde à vue d'un homme de 21 ans, arrêté tôt vendredi matin, a été prolongée, a-t-elle encore fait savoir.

Même si les circonstances exactes restent à déterminer, "les premières constatations des enquêteurs laissent entrevoir une origine criminelle possible de l'incendie", avait précisé le parquet dès vendredi.

Le feu s'est déclaré vers 03H00 vendredi en plein coeur de Clermont-Ferrand dans un immeuble d'habitation de cinq étages, mitoyen d'autres bâtiments, dans une impasse étroite rendant les lieux difficiles d'accès pour les véhicules de secours.

Selon la mairie, deux appartements étaient en feu à l'arrivée des pompiers. "L'incendie a ensuite atteint la toiture et entraîné l'effondrement des 4e et 5e étages". L'escalier de l'immeuble s'est également effondré.

Dans un premier bilan provisoire, la préfecture avait précisé que six personnes avaient été incommodées par des fumées et une s'était échappée en sautant de la fenêtre de son appartement. Six blessés légers avaient été hospitalisés.

Mais plusieurs habitants de l'immeuble n'avaient pas pu être localisés, ce qui avait fait craindre qu'ils soient restés prisonniers.

Vendredi soir, les pompiers ont pu pénétrer dans le bâtiment, aidés de chiens de recherches et d'une unité spécialisée dans la recherche en milieu effondré ou fragilisé. Ils ont découvert trois premiers corps dans la nuit, et un dernier samedi.

"Clermont-Ferrand est en deuil", a déclaré dans un communiqué le maire LR de la ville, Julien Bony, adressant ses condoléances aux proches des victimes. "Je pense aussi aux voisins, riverains, commerçants, frappés par ce drame qui nous touche tous. Notre peine est grande aujourd'hui", a-t-il ajouté.

Par précaution, les bâtiments qui jouxtent l'immeuble sinistré ont été évacués et les riverains concernés pris en charge par la municipalité, soit une trentaine de personnes selon la mairie. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place.