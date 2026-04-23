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Zone euro: l'activité du secteur privé flanche en avril, freinée par le Moyen-Orient
information fournie par AFP 23/04/2026 à 10:56

L'activité du secteur privé dans la zone euro a reculé en avril pour la première fois depuis 16 mois, en raison des répercussions du conflit au Moyen-Orient sur l'énergie et les chaînes d'approvisionnement ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

L'activité du secteur privé dans la zone euro a reculé en avril pour la première fois depuis 16 mois, en raison des répercussions du conflit au Moyen-Orient sur l'énergie et les chaînes d'approvisionnement ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

L'activité du secteur privé dans la zone euro a reculé en avril pour la première fois depuis 16 mois, en raison des répercussions du conflit au Moyen-Orient sur l'énergie et les chaînes d'approvisionnement, d'après l'indice PMI Flash publié jeudi par S&P Global.

Ce baromètre, calculé sur la base de sondages auprès d'entreprises, est tombé à 48,6 points ce mois-ci, contre 50,7 points en mars.

Un chiffre situé sous la barre des 50 points signale une baisse de l'activité. Au-dessus de ce seuil, il reflète une expansion.

Si l'industrie est restée en territoire positif, reflétant sans doute des achats de précaution liés à la hausse des prix, le secteur des services a tiré le baromètre à la baisse, enregistrant sa plus forte chute depuis février 2021.

"La zone euro est confrontée à une aggravation de ses difficultés économiques liées à la guerre au Moyen-Orient, ce qui constitue un sérieux casse-tête pour les responsables politiques", a commenté Chris Williamson, chef économiste chez S&P Global.

"Le conflit a entraîné un recul de l'économie en avril, tout en provoquant une forte poussée de l’inflation. Des pénuries d'approvisionnement de plus en plus répandues menacent par ailleurs de freiner davantage la croissance tout en accentuant les pressions haussières sur les prix dans les semaines à venir", a-t-il prévenu.

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