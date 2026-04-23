Le fonds souverain norvégien annonce une perte de $68 milliards au 1er trimestre, avec la chute des valeurs tech

Résultats de Norges Bank Investment Management pour 2024

Le fonds souverain norvégien, ‌le plus important du monde avec une valeur de 2.200 milliards de dollars (1.880 ​milliards d'euros), a annoncé jeudi une perte de 636 milliards de couronnes norvégiennes (68,44 milliards de dollars) au premier trimestre, la guerre au Moyen-Orient ayant pesé sur ​les marchés boursiers mondiaux.

Norges Bank Investment Management (NBIM), dont la moitié des actifs sont aux États-Unis, a affiché ​un rendement négatif de 1,9% pour la ⁠période de janvier à mars, surpassant son indice de référence de 0,01 ‌point de pourcentage.

"Ce résultat reflète un trimestre marqué par des conditions de marché difficiles", a déclaré le directeur général adjoint de ​NBIM Trond Grande dans ‌un communiqué.

"Nous avons constaté un impact limité sur les ⁠titres à revenu fixe et l'immobilier, mais c'est la baisse des actions, en particulier parmi les grandes entreprises technologiques américaines, qui a déterminé le résultat", a-t-il ⁠ajouté.

La guerre, déclenchée le ‌28 février par les États-Unis et Israël avec des frappes ⁠coordonnées contre l'Iran, a entraîné la plus forte baisse trimestrielle de l'indice ‌boursier S&P 500 depuis 2022, bien que les marchés se soient ⁠depuis redressés.

Le rendement des investissements en actions du fonds s'est ⁠établi à -2,6%, les ‌titres à revenu fixe ont baissé de 0,2%, l'immobilier non coté a progressé ​de 1,2% et les infrastructures d'énergie renouvelable ‌non cotées ont reculé de 1,9%, a-t-il indiqué.

Le fonds, propriétaire d'actions de plus de 7.000 entreprises ​à travers le monde, détenait ses principales participations dans Nvidia, Apple et Microsoft au début de l'année 2026, selon ses dernières informations publiées.

L'année dernière, ⁠le fonds a enregistré une perte de 415 milliards de couronnes au premier trimestre, les actions technologiques en baisse ayant alors également pesé sur les rendements, soulignant à quel point même un portefeuille diversifié peut être influencé par les fluctuations des grandes valeurs américaines.

(Reportage de Jesus Calero ; version française Mara Vilcu : édité ​par Benoit Van Overstraeten)