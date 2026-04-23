Fonds norvégien : évaluation de l'opportunité d'investir dans SpaceX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fonds souverain norvégien de 2 200 milliards de dollars, le plus important au monde, étudie la possibilité d'investir dans SpaceX, a déclaré jeudi à Reuters le directeur général adjoint du fonds.

La société de fusées et de satellites contrôlée par l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, devrait lancer cet été un premier appel public à l'épargne de 1 750 milliards de dollars , peut-être le plus important jamais réalisé .

À la question de savoir si le fonds avait été approché pour faire partie de SpaceX en tant qu'investisseur, Trond Grande a répondu dans une interview: "Nous dialoguons avec les entreprises, n'est-ce pas? Nous dialoguons donc aussi avec SpaceX"

Lorsqu'on lui a demandé si le fonds était en train d'évaluer si cela pouvait être intéressant pour lui, Trond Grande a répondu: "C'est ce que nous faisons."

Il a refusé de donner plus de détails.

M. Grande s'exprimait après que le fonds a annoncé jeudi une perte de 636 milliards de couronnes pour le premier trimestre (68,44 milliards de dollars), alors que la guerre au Moyen-Orient pèse sur les actions mondiales.