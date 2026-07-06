Zone euro : hausse limitée des ventes de détail en mai

(Zonebourse.com) - Le volume des ventes de détail a augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE en mai 2026 par rapport au mois précédent selon les estimations d'Eurostat, après avoir diminué de 0,3% dans la zone euro et de 0,6% dans l'UE en avril.

Dans la zone euro en mai, le volume du commerce de détail a augmenté de 0,6% pour l'alimentation, les boissons et le tabac, ainsi que de 0,1% pour les produits non alimentaires (hors carburants automobiles), mais a diminué de 0,5% pour les carburants automobiles vendus dans les magasins spécialisés.

Par rapport à la même période en 2025, l'indice des ventes de détail a augmenté de 1,6% dans la zone euro et de 1,9% dans l'UE en mai 2026, après des hausses en rythme annuel de 0,9% et de 0,8% respectivement observées en avril.

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