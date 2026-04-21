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Zone euro : dégradation de l'indice ZEW en avril
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 11:15

L'indice Zew du sentiment économique s'est dégradé en avril, passant de -8,5 à -20,4. Il était attendu à -12,7. Il s'agit d'un plus bas depuis avril 2025 (-18,5).

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