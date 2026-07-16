Zone euro : déficit commercial de 7,8 MdsEUR en mai

La zone euro a enregistré un déficit commercial de 7,8 milliards d'euros dans ses échanges de biens avec le reste du monde en mai contre un excédent de 15 milliards un an plus tôt, selon les premières estimations dévoilées par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.
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