Zone euro: croissance de 0,1% confirmée au 2e trimestre
information fournie par Cercle Finance 05/09/2025 à 11:10
Il s'agit aussi d'une deuxième confirmation par rapport aux estimations rapides préliminaires pour le trimestre écoulé, dévoilées fin juillet. Au premier trimestre 2025, le PIB avait augmenté de 0,6% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE.
Dans la zone euro au deuxième trimestre, les dépenses de consommation finale des ménages ont augmenté de 0,1% et celles des administrations publiques se sont accrues de 0,5%, alors que la formation brute de capital fixe a diminué de 1,8%.
Concernant les échanges extérieurs, les exportations de la zone euro ont diminué de 0,5%, tandis que les importations sont restées stables.
