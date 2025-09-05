 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Zone euro: croissance de 0,1% confirmée au 2e trimestre
information fournie par Cercle Finance 05/09/2025 à 11:10

(Zonebourse.com) - Au deuxième trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,1% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE, selon Eurostat, qui confirme ainsi ses estimations rapides de la mi-août.

Il s'agit aussi d'une deuxième confirmation par rapport aux estimations rapides préliminaires pour le trimestre écoulé, dévoilées fin juillet. Au premier trimestre 2025, le PIB avait augmenté de 0,6% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE.

Dans la zone euro au deuxième trimestre, les dépenses de consommation finale des ménages ont augmenté de 0,1% et celles des administrations publiques se sont accrues de 0,5%, alors que la formation brute de capital fixe a diminué de 1,8%.

Concernant les échanges extérieurs, les exportations de la zone euro ont diminué de 0,5%, tandis que les importations sont restées stables.

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

