Zone euro-Baisse surprise des ventes au détail en septembre
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 11:15

Les ventes au détail dans la zone euro ont diminué de façon inattendue sur un mois en septembre, montrent les données publiées jeudi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Les ventes au détail dans les 20 pays partageant l'euro ont baissé de 0,1% en septembre sur un mois, alors que les analystes interrogés par Reuters prévoyaient une hausse de 0,2% et après un repli de 0,1% en août (révision de +0,1%).

Sur un an, les ventes au détail ont progressé de 1,0% en septembre, conformément aux attentes et après une hausse de 1,6% (révision de 1,0%) en août.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

BCE
