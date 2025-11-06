 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 961,50
-1,52%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Amundi, plus forte hausse du SBF 120 à la clôture du jeudi 6 novembre 2025
information fournie par AOF 06/11/2025 à 17:46

(AOF) - Amundi (+3,27% à 66,40 euros)

Le gestionnaire d'actifs européens et State Bank of India (SBI) ont conjointement initié l'introduction en bourse de SBI Funds Management Private Limited (SBIFM). Cette cotation sur les bourses indiennes devrait être réalisée en 2026, sous réserve des autorisations réglementaires et des conditions de marché. Lors de la cotation, il est prévu que 10% du capital de SBIFM soient introduits en bourse, dont 6,3% par SBI et 3,7% par Amundi.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Premier européen et 8ème mondial de la gestion d’actifs, 2ème mondial des ETF ;

- Activité centrée sur l’Europe, notamment la France (44 % des encours, de2 240 Mds€), devant l’Italie (9 %), reste de l’Europe (20 %) et l’Asie (21 %) ;

- Equilibre de la base de clients : assureurs (22 %), institutionnels et souverains (24 %), distributeurs tiers (15 %), Joint-ventures (16 %), réseaux internationaux (8 %), réseaux français (6 %) ;

- Ambition : expansion géographique soutenue par une organisation en 3 pôles - les filiales françaises (dont CPR, BFT, Etoile gestion…), les filiales internationales et les joint-ventures (les chinois ABC-CA ou BOC, l’indien SBI, le coréen NH…) ;

- Capital détenu à 68,7% par Crédit agricole et 2,1 % par les salariés, Olivier Gavalda présidant le conseil de 11 administrateurs, Valérie Baudson étant directrice générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires fondé sur :

- une plateforme IT indépendante associée à 6 plateformes internationales de gestion dans de multiples canaux de distribution pour les 100 millions de clients dans 36 pays,

- l’accélération de la croissance via :

- acquisitions : Alpha pour la multi-gestion en actifs privés et aixigo, n° 1 européen des solutions pour la technologie au service de l’épargne, BFT Invest rapproché avec la filiale CPRAM

- partenariats : Stantard Chartered en Asie-Moyen-Orient-Afrique, Victoria Capital aux Etats-Unis,

- sociétés communes, essentiellement en Asie (Chine, Corée, Inde…),

- une bonne anticipation des besoins des clients, en épargne -offre de produits obligataires, ETF, actifs privés-et en services technologiques (83 clients à fin 2024),

- une simplification de l’organisation : fusion de CPR et BFT, réorganisation des équipes européennes de gestion multi-asset, avec objectif de 30 à 50 M€ de réduction des coûts,

- Stratégie environnementale « Ambition 2025 », le groupe étant n° 1 mondial de l’investissement social responsable avec un encours ESG de + 800 Mds€ d’euros :

- intégration ESG dans les portefeuilles ouverts gérés,

- épargne au service du développement durable -produits net-zéro en gestion active, 20 Mds€ d’encours en solutions à impact, objectif de 40 % des ETF en ESG en 2025,

- lancement d’une gamme complète de fonds Net Zéro3 avec des objectifs de réduction de l’intensité carbone de 30% en 2025 et 60% en 2030 vs 2019,

- Situation financière solide : dette notée A +, la meilleure du secteur, fonds propres prudentiels de 3,5 Mds€ et ratio CET1 de 16,3 %, avec excédent de capital de 2,2 Md€ à fin juin.

Défis

- Impact négatif de la parité euro/dollar et euro/roupie indienne ;

- Présentation du nouveau plan stratégique à moyen terme ;

- Disparités de clientèles, le détail étant mieux rémunéré et moins sensible aux décollectes ;

- Vers un impact positif, à partir du 2 ème semestre, de la fusion entre la filiale américaine et la plateforme de distribution Victory Capital, contrôlée à hauteur de 27,1 % ;

- Après, à fin juin une hausse de 10,7 % des revenus, de 5,2 % des encours à un niveau historique et un repli de 4,5 % du résultat net, affecté par la contribution fiscale exceptionnelle, anticipations 2025 de 5% de croissance annuelle du résultat net et d’un taux de distribution d’au moins 65% ;

Valeurs associées

AMUNDI
66,4000 EUR Euronext Paris +3,27%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 06/11/2025 à 17:46:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank