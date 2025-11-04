 Aller au contenu principal
Zoetis revoit à la baisse ses prévisions de recettes annuelles en raison de la faiblesse de la demande de traitements pour animaux
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 13:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de santé animale Zoetis

ZTS.N a revu mardi à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel en raison d'une demande plus faible pour ses médicaments et vaccins destinés aux animaux de compagnie et au bétail, ce qui a fait chuter ses actions de plus de 8 % dans les échanges de pré-marché.

Malgré une reprise des visites vétérinaires, Zoetis a enregistré une demande modérée pour les médicaments et les vaccins destinés aux animaux de compagnie au troisième trimestre. L'hésitation des distributeurs à se réapprovisionner et la réduction des dépenses des consommateurs en raison de l'incertitude économique générale ont pesé sur les ventes.

Le segment des animaux de compagnie de la société, qui comprend les traitements pour les chiens et les chats, a enregistré un chiffre d'affaires de 1,65 milliard de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre, soit une augmentation de 3 % par rapport à l'année précédente.

La société basée dans le New Jersey s'attend désormais à ce que les recettes de 2025 se situent entre 9,40 et 9,48 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 9,45 à 9,60 milliards de dollars.

Elle a également réaffirmé sa prévision d'un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 6,30 et 6,40 dollars.

Les analystes, en moyenne, s'attendaient à un chiffre d'affaires annuel de 9,52 milliards de dollars et à un bénéfice ajusté de 6,35 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Pour le trimestre publié, le bénéfice ajusté de Zoetis de 1,70 $ par action a été supérieur aux estimations de 1,62 $ par action.

Son chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 1 % pour atteindre 2,40 milliards de dollars, alors que les estimations étaient de 2,41 milliards de dollars.

