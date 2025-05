Zoetis relève ses objectifs après un bon premier trimestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les prévisions concernant le bénéfice dilué par action ont également été révisées et il est attendu entre 6,20 et 6,30 dollars, contre de 6 à 6,10 dollars auparavant.

(AOF) - Zoetis a dévoilé des comptes trimestriels encourageants avec notamment un bénéfice net ajusté de 662 millions de dollars, en hausse de 4 %, tandis que le bénéfice dilué par action a atteint 1,48 dollar, soit une progression de 7 %. En outre, les ventes du laboratoire dédié à la santé animale ont connu une légère croissance de 1 %, à 2,22 milliards de dollars. Fort de cette excellente publication, Zoetis a relevé ses objectifs financiers. Sur l’exercice 2025, il vise désormais des revenus dans une fourchette de 9,425 et 9,575 milliards de dollars, contre 9,225 et 9,375 milliards de dollars.

