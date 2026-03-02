 Aller au contenu principal
Zoetis recule suite à l'accord d'acquisition de l'unité de génomique animale de Neogen pour 160 millions de dollars
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 13:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 mars - ** Les actions de la société de santé animale Zoetis

ZTS.N en baisse de 1,1 % à 129,72 $ avant la mise sur le marché

** Zoetis a conclu un accord pour acheter l'activité de génomique animale de Neogen Corporation NEOG.O pour 160 millions de dollars

** L'accord permettra à Zoetis d'utiliser les technologies de tests génétiques et les outils de données de Neogen pour améliorer la façon dont elle prédit les résultats en matière de santé animale et adapte les soins aux animaux individuels

** L'activité génomique de Neogen dessert des clients dans plus de 120 pays grâce à ses cinq laboratoires aux États-Unis, au Brésil, en Australie, en Chine et au Royaume-Uni, ainsi qu'à un bureau au Canada (ZTS)

** Zoetis prévoit de finaliser l'acquisition au deuxième semestre de l'année civile 2026

** Zoetis a progressé de 4,2 % en 2025

Valeurs associées

NEOGEN
11,2300 USD NASDAQ -0,80%
ZOETIS RG-A
131,100 USD NYSE +1,01%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

