Zoetis recule suite à l'accord d'acquisition de l'unité de génomique animale de Neogen pour 160 millions de dollars

2 mars - ** Les actions de la société de santé animale Zoetis

ZTS.N en baisse de 1,1 % à 129,72 $ avant la mise sur le marché

** Zoetis a conclu un accord pour acheter l'activité de génomique animale de Neogen Corporation NEOG.O pour 160 millions de dollars

** L'accord permettra à Zoetis d'utiliser les technologies de tests génétiques et les outils de données de Neogen pour améliorer la façon dont elle prédit les résultats en matière de santé animale et adapte les soins aux animaux individuels

** L'activité génomique de Neogen dessert des clients dans plus de 120 pays grâce à ses cinq laboratoires aux États-Unis, au Brésil, en Australie, en Chine et au Royaume-Uni, ainsi qu'à un bureau au Canada (ZTS)

** Zoetis prévoit de finaliser l'acquisition au deuxième semestre de l'année civile 2026

** Zoetis a progressé de 4,2 % en 2025