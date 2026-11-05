Zoetis recule, la faiblesse du secteur des soins pour animaux de compagnie pesant sur le moral des investisseurs

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(Actualités)

5 novembre - ** L'action de la société de santé animale Zoetis ZTS.N recule de 3,48 % à 86,10 dollars, s'apprêtant à connaître sa pire journée depuis le mois d'août

** Le nombre de visites chez le vétérinaire aux États-Unis a baissé d’environ 3 % depuis le début de l’année, les propriétaires d’animaux de compagnie réduisant leurs dépenses de soins face à la hausse des coûts, a déclaré la directrice générale Kristin Peck lors de la conférence téléphonique sur les résultats

** La directrice générale indique que les adoptions d'animaux de compagnie ont diminué en raison du coût élevé du logement, ce qui explique qu'il y ait moins de chiens qui rejoignent les foyers

** Le chiffre d’affaires du troisième trimestre a reculé de 1 % à 2,4 milliards de dollars, mais a dépassé les estimations des analystes (2,30 milliards de dollars), malgré une baisse des prix et des volumes stables – données LSEG

**Les ventes aux États-Unis ont reculé de 6 %, la faiblesse de l'activité liée aux animaux de compagnie reflétant les pressions exercées par le secteur de la dermatologie et la concurrence des génériques.

** Sur 18 analystes, 12 attribuent à l’action la recommandation "conserver", 6 "acheter", avec un objectif de cours médian de 85 dollars – données LSEG

**En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre a reculé de 31 % depuis le début de l'année