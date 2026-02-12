Zoetis prévoit un bénéfice et un chiffre d'affaires solides pour 2026 grâce à une demande soutenue de médicaments pour animaux de compagnie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Zoetis ZTS.N a prévu jeudi un bénéfice et un chiffre d'affaires ajustés pour 2026 supérieurs aux estimations de Wall Street, la demande pour son portefeuille d'animaux de compagnie et la résistance des marchés internationaux ayant contribué à compenser les tendances plus faibles aux États-Unis.

Les actions de l'entreprise de santé animale ont augmenté de 4,4 % dans les échanges de pré-marché.

Zoetis prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 de 7,00 à 7,10 dollars par action, supérieur à l'estimation des analystes de 6,80 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Il prévoit un chiffre d'affaires de 9,83 milliards de dollars à 10,03 milliards de dollars, le point médian étant supérieur aux estimations de 9,91 milliards de dollars.

La semaine dernière, son homologue IDEXX Laboratories

IDXX.O a prévu pour 2026 un chiffre d'affaires et un bénéfice légèrement supérieurs aux attentes.

"Les attentes des investisseurs (autour de Zoetis) étaient très faibles au moment de la mise à jour, étant donné les inquiétudes concernant la concurrence", a déclaré Chris Schott, analyste chez J.P. Morgan, ajoutant que les prévisions devraient atténuer certaines inquiétudes concernant la croissance à court terme de l'entreprise.

Le chiffre d'affaires du segment des animaux de compagnie de Zoetis a augmenté de 2 % pour atteindre 1,60 milliard de dollars, tandis que le chiffre d'affaires du segment des animaux d'élevage a augmenté de 4 % pour atteindre 756 millions de dollars.

Le bénéfice ajusté par action de 1,48 $ a dépassé les estimations de 1,40 $. Le chiffre d'affaires a augmenté de 3 % pour atteindre 2,39 milliards de dollars, dépassant les estimations de 2,36 milliards de dollars.