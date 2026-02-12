 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zoetis prévoit un bénéfice et un chiffre d'affaires solides pour 2026 grâce à une demande soutenue de médicaments pour animaux de compagnie
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 14:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Zoetis ZTS.N a prévu jeudi un bénéfice et un chiffre d'affaires ajustés pour 2026 supérieurs aux estimations de Wall Street, la demande pour son portefeuille d'animaux de compagnie et la résistance des marchés internationaux ayant contribué à compenser les tendances plus faibles aux États-Unis.

Les actions de l'entreprise de santé animale ont augmenté de 4,4 % dans les échanges de pré-marché.

Zoetis prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 de 7,00 à 7,10 dollars par action, supérieur à l'estimation des analystes de 6,80 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Il prévoit un chiffre d'affaires de 9,83 milliards de dollars à 10,03 milliards de dollars, le point médian étant supérieur aux estimations de 9,91 milliards de dollars.

La semaine dernière, son homologue IDEXX Laboratories

IDXX.O a prévu pour 2026 un chiffre d'affaires et un bénéfice légèrement supérieurs aux attentes.

"Les attentes des investisseurs (autour de Zoetis) étaient très faibles au moment de la mise à jour, étant donné les inquiétudes concernant la concurrence", a déclaré Chris Schott, analyste chez J.P. Morgan, ajoutant que les prévisions devraient atténuer certaines inquiétudes concernant la croissance à court terme de l'entreprise.

Le chiffre d'affaires du segment des animaux de compagnie de Zoetis a augmenté de 2 % pour atteindre 1,60 milliard de dollars, tandis que le chiffre d'affaires du segment des animaux d'élevage a augmenté de 4 % pour atteindre 756 millions de dollars.

Le bénéfice ajusté par action de 1,48 $ a dépassé les estimations de 1,40 $. Le chiffre d'affaires a augmenté de 3 % pour atteindre 2,39 milliards de dollars, dépassant les estimations de 2,36 milliards de dollars.

Valeurs associées

IDEXX LABS
648,4000 USD NASDAQ -0,05%
ZOETIS RG-A
128,720 USD NYSE +0,03%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 12.02.2026 15:28 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, HP, Dell, American Electric Power, AppLovin) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,19% pour ... Lire la suite

  • Le directeur général du géant pharmaceutique français Sanofi, Paul Hudson, le 30 avril 2024 à Paris ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    Sanofi évince son DG Paul Hudson, remplacé par la patronne de Merck
    information fournie par AFP 12.02.2026 15:20 

    Après plus de 6 ans à la tête de Sanofi , Paul Hudson, quittera ses fonctions de directeur général le 17 février, le conseil d’administration du groupe pharmaceutique français ayant décidé de ne pas renouveler son mandat d’administrateur. Sa remplaçante, l'actuelle ... Lire la suite

  • ( AFP / ADEM ALTAN )
    Turquie: la banque centrale relève ses prévisions d'inflation
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.02.2026 15:03 

    La banque centrale turque a relevé jeudi ses prévisions d'inflation, estimant que celle-ci se situerait entre 15% et 21% en fin d'année, a annoncé son gouverneur. La banque tablait jusqu'ici sur une inflation entre 13% et 19% fin 2026. "Nous avons revu à la hausse ... Lire la suite

  • Photo non datée fournie par le ministère américain de la Justice le 19 décembre 2025, montrant Jeffrey Epstein, mort dans sa cellule en 2019 ( US Department of Justice / Handout )
    Des comptes pro-Kremlin utilisent les dossiers Epstein pour désinformer
    information fournie par AFP 12.02.2026 14:59 

    Des comptes pro-Kremlin sur les réseaux sociaux exploitent la nouvelle avalanche de documents liés au criminel sexuel Jeffrey Epstein pour continuer de propager des allégations contre l'Ukraine et sur le trafic d'enfants, selon des recherches effectuées par l'AFP ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank