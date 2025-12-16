 Aller au contenu principal
Zoetis poursuit ses gains après la vente d'obligations convertibles d'un montant de 1,75 milliard de dollars pour financer des rachats d'actions
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 14:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 décembre -

** Les actions de la société de santé animale Zoetis ZTS.N ont augmenté de 1,2 % à 122,44 $ avant le marché après avoir obtenu une augmentation de capital pour les rachats d'actions

** ZTS, basée à Parsippany, New Jersey, a annoncé mardi le prix ()

d'une offre privée de billets convertibles d'une valeur de 1,75 milliard de dollars échéant en juin 2029

** Le prix de conversion initial a été fixé à 148,20 $, soit 22,5 % de plus que la dernière clôture de l'action à 120,98 $

** L'action ZTS a augmenté de 2% le lundi après que la société ait dévoilé () l'offre

** La société a l'intention d'utiliser environ 1,3 milliard de dollars du produit net de l'offre pour racheter ses actions, ce qu'elle prévoit de faire au plus tard à la fin du premier trimestre 2026

** Elle prévoit également d'utiliser ~163 millions de dollars pour financer le coût des options d'achat plafonnées et ~250 millions de dollars pour acheter 2,1 millions d'actions afin de faciliter les opérations de couverture ** Le prix plafond initial de 211,72 $ est supérieur de 75 % à la dernière vente de l'action le lundi

** Jusqu'à lundi, l'action ZTS a baissé de ~26% depuis le début de l'année, contre 13% pour l'indice S&P 500 Healthcare

** 14 des 19 a

es analystes considèrent le titre comme un "achat fort" ou un "achat", 5 le considèrent comme un "maintien" et le PT médian est de 160 $, selon les données de LSEG

16/12/2025

