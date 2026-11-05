Zoetis fait preuve de prudence dans ses prévisions pour 2027, alors que les propriétaires d'animaux de compagnie réduisent leurs visites chez le vétérinaire et que le cours de l'action recule

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par Sahil Pandey

La société spécialisée dans la santé animale Zoetis ZTS.N a déclaré jeudi qu'elle élaborait ses prévisions pour 2027 avec prudence, car la hausse des coûts vétérinaires et l'intensification de la concurrence pèsent sur son activité dédiée aux animaux de compagnie.

L'action de la société a perdu plus de 7 % dans l'après-midi.

Ces perspectives prudentes ont éclipsé les résultats du troisième trimestre, meilleurs que prévu , ainsi que la révision à la hausse des prévisions de bénéfice ajusté pour 2026. Elles témoignent des pressions croissantes sur le pouvoir d’achat dans le secteur américain des soins aux animaux de compagnie, où la hausse des frais vétérinaires pousse de plus en plus de propriétaires à souscrire une assurance pour animaux de compagnie et à reporter ou refuser certains traitements.

"Cette pression sur les coûts rend les propriétaires d’animaux de compagnie plus soucieux du rapport qualité-prix et plus réfléchis lorsqu’ils doivent faire des compromis pour prendre soin de leurs animaux", a déclaré la directrice générale Kristin Peck lors d’une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Les visites dans les cliniques vétérinaires américaines ont baissé de 3 % au cours des neuf premiers mois de 2026, a précisé Mme Peck. La baisse de la fréquentation des cliniques et les pressions sur l’accessibilité financière ont également pesé sur les ventes des traitements dermatologiques de l’entreprise.

Zoetis ne tablait sur aucune amélioration des tendances de dépenses des propriétaires d’animaux de compagnie ni des conditions de concurrence l’année prochaine, même si les efforts promotionnels ont contribué à ralentir les pertes de parts de marché dans son secteur clé de la dermatologie, a déclaré le directeur financier Jay Saccaro.

Les lancements de produits prévus pour l’année prochaine ne devraient contribuer que modestement au chiffre d’affaires en 2027, les retombées les plus importantes étant attendues dans les années suivantes, a ajouté M. Saccaro.

Zoetis développe des médicaments, des vaccins, des tests de diagnostic et d’autres produits destinés à prévenir, détecter et traiter les maladies chez les animaux de compagnie et le bétail.