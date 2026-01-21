Zipline atteint une valorisation de 7,6 milliards de dollars en misant sur la livraison par drone aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Pragyan Kalita et Pritam Biswas

Zipline a annoncé mardi avoir levé 600 millions de dollars lors de son dernier tour de table, ce qui valorise la startup américaine de livraison par drone à 7,6 milliards de dollars, alors que l'intérêt des investisseurs pour la livraison autonome sur le dernier kilomètre ne cesse de croître.

Ce tour de table a vu la participation de plusieurs investisseurs nouveaux et existants, a indiqué la société, notamment Fidelity Management & Research Company, Baillie Gifford, Valor Equity Partners et Tiger Global.

Le financement du capital-risque aux États-Unis est resté stable, l'intelligence artificielle continuant à capter la plus grande part du capital, même si l'intérêt croissant pour les startups spécialisées dans le matériel informatique a donné un coup de fouet au financement global.

"La logistique automatisée mûrit depuis plus d'une décennie, et l'année dernière a clairement montré que lorsque les livraisons sont plus rapides, plus propres, plus sûres et moins chères, la demande n'est pas seulement élevée, elle croît de manière exponentielle", a déclaré Keller Cliffton, directeur général et cofondateur de Zipline.

Au troisième trimestre 2025, le financement mondial des entreprises a augmenté de 38 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 97 milliards de dollars, soit une légère augmentation par rapport aux 92 milliards de dollars du deuxième trimestre.

Zipline, qui se considère comme l'une des entreprises de livraison par drone d'IA et de robotique à la croissance la plus rapide au monde, s'est rapidement développée à travers les États-Unis et livre des produits alimentaires, de détail et de soins de santé directement au domicile des clients.

La société basée à San Francisco a déclaré que ses livraisons aux États-Unis ont augmenté d'environ 15 % d'une semaine sur l'autre au cours des sept derniers mois.

Des entreprises telles que Zipline affirment que les livraisons aériennes sur le dernier kilomètre réduisent certains des risques associés aux livraisons humaines, notamment les retards dus aux conditions météorologiques ou aux accidents de la route.

Les livraisons par drone de fournitures médicales et de vaccins se sont accélérées pendant le confinement du COVID-19, les gouvernements et les entreprises cherchant de nouveaux moyens d'atteindre les communautés dans un contexte de restrictions sur la circulation des marchandises.

Zipline est en concurrence avec Wing d'Alphabet GOOGL.O , Prime Air d'Amazon AMZN.O et d'autres startups telles que Matternet et Flytrex sur le marché en plein essor de la livraison par drone, qui englobe la logistique médicale et les livraisons directes aux consommateurs.