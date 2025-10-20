 Aller au contenu principal
Zions Bancorporation en hausse avant la publication de ses résultats trimestriels
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 18:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions de Zions Bancorporation ZION.O ont augmenté de 2,4 % lundi avant la publication des résultats trimestriels après la clôture, les investisseurs étant à l'affût de nouveaux signes de tension dans les banques régionales américaines

** La semaine dernière, les actions des banques régionales ont fortement fluctué après que ZION ait révélé des pertes liées à deux prêts et que Western Alliance WAL.N ait intenté une action en justice pour fraude de la part de Cantor Group V, LLC. Cantor a démenti ces allégations

** Les investisseurs surveillent désormais de près les prochains résultats des banques régionales, dans un contexte d'inquiétude sur la qualité du crédit commercial

** Les analystes s'attendent à ce que les revenus trimestriels de ZION augmentent de 6% à 843,1 millions de dollars, avec un BPA ajusté de 1,41 $ contre 1,37 $ l'année précédente, selon LSEG

** Après la chute de la semaine dernière, l'action ZION est maintenant en baisse d'environ 6% depuis le début de l'année, à la traîne du Nasdaq .IXIC , qui est en hausse de 19%

** L'action a récemment été évaluée à 9 fois les bénéfices attendus, juste en dessous de son PE prévisionnel moyen sur cinq ans, qui est de 10

