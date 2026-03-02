Zions Bancorp progresse après que Morgan Stanley a relevé le cours de l'action en raison de l'amélioration des perspectives en matière de levier d'exploitation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 mars - ** Les actions de la banque Zions Bancorp ZION.O augmentent de 2,15 % à 58,51 $ après que Morgan Stanley a relevé sa recommandation de "equal-weight" à "overweight".

** Elle cite la sous-performance récente et le fait que l'effet de levier opérationnel peut surprendre positivement par rapport aux prévisions de l'entreprise et au consensus, avec une marge de manœuvre pour une accélération des rachats d'actions en 2027.

** La société de courtage indique que "la direction a prévu un levier d'exploitation positif de 100 à 150 points de base en 2026, ce qui nous semble prudent". ** "Nous envisageons l'effet de levier opérationnel en deux parties: "mécanique" provenant de la liquidation des swaps résiliés et "fondamentale" provenant de l'activité sous-jacente" — MS

** Elle ajoute: « Nous sommes optimistes quant à la croissance des prêts, car la croissance des prêts à l'échelle du secteur... ...dans les banques de petite et moyenne taille s'accélère. »

** Sept analystes sur 23 considèrent l'action comme "achat fort" ou "achat", 15 comme "maintien" et un comme "vente"; leur PT médian est de 65 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, ZION a progressé de 8,1 % au cours des 12 derniers mois