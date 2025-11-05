 Aller au contenu principal
Zimmer s'apprête à vivre la pire journée de son histoire après avoir revu à la baisse ses prévisions de croissance organique des ventes pour 2025
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 16:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

5 novembre - ** Les actions du fabricant de matériel médical Zimmer Biomet Holdings ZBH.N chutent de 16,1 % à 86,49 $, leur plus bas niveau depuis plus de cinq ans

** L'action est prête à subir sa plus forte baisse en un jour, si les pertes se maintiennent

** ZBH abaisse la limite supérieure de ses prévisions de croissance organique des ventes à 4,0% contre 4,5%, et maintient la limite inférieure à 3,5%

** Co annonce un bénéfice ajusté de 1,90 $/shr au T3 contre une estimation moyenne de 1,87 $/shr par les analystes - données LSEG

** Co annonce un chiffre d'affaires trimestriel de 2 milliards de dollars par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 2,01 milliards de dollars

** ZBH annonce une croissance organique des ventes de 5% au troisième trimestre

** L'analyste de Baird déclare que ZBH n'a pas réussi à atteindre les prévisions antérieures de 6%

** En incluant le mouvement de la séance, l'action a baissé d'environ 18 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ZIMMER BIOMET HL
87,150 USD NYSE -15,60%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

