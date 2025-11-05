Zimmer s'apprête à vivre la pire journée de son histoire après avoir revu à la baisse ses prévisions de croissance organique des ventes pour 2025

(Mises à jour)

5 novembre - ** Les actions du fabricant de matériel médical Zimmer Biomet Holdings ZBH.N chutent de 16,1 % à 86,49 $, leur plus bas niveau depuis plus de cinq ans

** L'action est prête à subir sa plus forte baisse en un jour, si les pertes se maintiennent

** ZBH abaisse la limite supérieure de ses prévisions de croissance organique des ventes à 4,0% contre 4,5%, et maintient la limite inférieure à 3,5%

** Co annonce un bénéfice ajusté de 1,90 $/shr au T3 contre une estimation moyenne de 1,87 $/shr par les analystes - données LSEG

** Co annonce un chiffre d'affaires trimestriel de 2 milliards de dollars par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 2,01 milliards de dollars

** ZBH annonce une croissance organique des ventes de 5% au troisième trimestre

** L'analyste de Baird déclare que ZBH n'a pas réussi à atteindre les prévisions antérieures de 6%

** En incluant le mouvement de la séance, l'action a baissé d'environ 18 % depuis le début de l'année