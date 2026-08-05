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Zimmer en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 13:24
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - ** L'action du fabricant de dispositifs médicaux Zimmer Biomet Holdings ZBH.N progresse de 2,9% à 98,56 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit un bénéfice annuel par action compris entre 8,47 et 8,59 dollars, soit un résultat supérieur aux prévisions antérieures qui s'établissaient entre 8,40 et 8,55 dollars

** ZBH annonce un bénéfice ajusté de 2,07 dollars par actionau deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,01 dollars par action, selon les données de LSEG

** Le chiffre d'affaires de la société au deuxième trimestre, à 2,18 milliards de dollars, dépasse les prévisions moyennes des analystes de 2,13 milliards de dollars grâce à la bonne tenue de son activité dans le domaine des prothèses de hanche

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 6,6% depuis le début de l'année

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ZIMMER BIOMET HL
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