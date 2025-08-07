Zimmer Biomet revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de l'impact moindre des tarifs douaniers

(Correction de "mercredi" à "jeudi" au paragraphe 1) par Kamal Choudhury

Le fabricant de dispositifs médicaux Zimmer Biomet Holdings ZBH.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels ajustés jeudi , car il anticipe des impacts tarifaires moins importants que prévu, ce qui a fait grimper les actions de 6 % dans les échanges matinaux.

La société basée à Warsaw, dans l'Indiana, s'attend maintenant à des vents contraires tarifaires d'environ 40 millions de dollars pour 2025, en baisse par rapport à son estimation précédente de 60 à 80 millions de dollars .

"Notre hypothèse tarifaire est meilleure que ce que nous avions prévu à l'origine, car nous avons eu plus de temps pour élaborer nos stratégies d'atténuation et nous constatons que les taux tarifaires globaux sont moins élevés", a déclaré la directrice financière Suketu Upadhyay aux analystes lors de la conférence téléphonique qui a suivi la publication des résultats.

La société s'attendait auparavant à des risques tarifaires en Chine.

Les fabricants de dispositifs médicaux ont bénéficié d'une hausse de la demande, car de plus en plus de personnes, en particulier les Américains âgés, recherchent des services de soins de santé et des procédures chirurgicales.

Zimmer a revu à la hausse son bénéfice ajusté par action pour 2025, de 8,10 à 8,30 dollars, contre 7,90 à 8,10 dollars prévus précédemment. Les analystes attendaient 7,97 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

L'entreprise a enregistré un bénéfice ajusté de 2,07 dollars par action au cours du trimestre clos le 30 juin, dépassant les estimations de 1,98 dollar par action. Son chiffre d'affaires au deuxième trimestre s'est élevé à 2,08 milliards de dollars, dépassant également les attentes de 2,05 milliards de dollars.

"Nous pensons que cette performance devrait suffire à satisfaire les attentes des investisseurs prudents", a déclaré Robbie Marcus, analyste chez J.P. Morgan.

Zimmer a déclaré qu'il s'attendait à une croissance du chiffre d'affaires en 2025 comprise entre 6,7 % et 7,7 %, contre une prévision antérieure de 5,7 % à 8,2 %.