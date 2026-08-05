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Zimmer Biomet dépasse les prévisions trimestrielles et revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices grâce à une forte demande d'implants
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 13:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Zimmer Biomet ZBH.N a annoncé mercredi des bénéfices et un chiffre d'affaires trimestriels supérieurs aux prévisions et a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, la demande pour ses dispositifs utilisés dans les interventions orthopédiques restant forte.

L'action de la société, dont le siège se trouve à Warsaw, dans l'Indiana, a progressé de plus de 5% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

* Le fabricant de dispositifs médicaux est en pleine transition vers un réseau de distribution américain plus dédié et spécialisé, et vise à achever la majeure partie de cette transition d’ici fin 2027.

* Le chiffre d’affaires réalisé aux États-Unis, qui représentait environ 58% du chiffre d’affaires net total de Zimmer en 2025, a progressé de 5,6% pour atteindre 1,24 milliard de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin.

* "Nous avons enregistré de solides résultats au deuxième trimestre, avec une performance solide tant au niveau du chiffre d’affaires que du résultat net, et nous avons continué à progresser sur nos principaux moteurs de croissance et notre transformation commerciale", a déclaré le directeur général Ivan Tornos.

* Le chiffre d’affaires de l’activité prothèses de hanche a progressé de 5% pour atteindre 562,7 millions de dollars, tandis que celui de l’activité prothèses de genou s’est établi à 828,9 millions de dollars, en légère hausse de 0,4%.

* La division qui commercialise des produits destinés aux blessures sportives et aux fractures a enregistré une hausse de 6,4%, à 586 millions de dollars.

* Zimmer table désormais sur un bénéfice ajusté annuel compris entre 8,47 et 8,59 dollars par action, en hausse par rapport à ses prévisions précédentes de 8,40 à 8,55 dollars. Selon les données de LSEG, les analystes s'attendent à environ 8,48 dollars par action.

* La société a enregistré au deuxième trimestre un chiffre d’affaires de 2,18 milliards de dollars, en hausse de 4,8% par rapport à l’année précédente, dépassant ainsi les 2,13 milliards de dollars attendus par les analystes. Le bénéfice ajusté s’est établi à 2,07 dollars par action, dépassant les estimations de 2,01 dollars.

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