Zeta Global recule alors que les perspectives de bénéfices annuels décevantes éclipsent les résultats supérieurs aux attentes en matière de chiffre d'affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
5 août - ** Les actions de la société de marketing spécialisée dans l'IA Zeta Global ZETA.N ont chuté de 4,5 % à 23,2 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché ** La société prévoit un bénéfice pour l'exercice 2026 compris entre 9 et 11 cents, soit un chiffre inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 16 cents – données compilées par LSEG
** La société de courtage DA Davidson estime que les investisseurs ont peut-être jugé les perspectives pour l’exercice 2026 trop prudentes, malgré une croissance organique supérieure aux attentes
** La société affiche un BPA de 3 cents et un chiffre d’affaires de 443 millions de dollars au deuxième trimestre, dépassant dans les deux cas les estimations consensuelles des analystes
** Sur 16 courtiers, 14 attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, et deux “conserver”; l'objectif de cours médian est de 30 dollars – données LSEG
** À la clôture d’hier, le titre avait progressé de 19,2 % depuis le début de l’année
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