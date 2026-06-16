Zephirin lance la couverture de SpaceX avec une recommandation "Achat" et fixe un objectif de cours à 310 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 juin - ** L'action du constructeur de fusées et de satellites SpaceX SPCX.O progresse de 4,6 % à 201,40 $ en pré-ouverture

** Le groupe Zephirin lance sa couverture sur SPCX avec une recommandation "Achat" et un objectif de cours de 310 $, ce qui implique un potentiel de hausse d'environ 61 % par rapport au dernier cours de clôture de 192,50 $ ** SPCX a bondi de plus de 42 % depuis son introduction vendredi, sa capitalisation boursière devant dépasser celle d'Amazon pour devenir la cinquième plus grande entreprise mondiale

** Brokearge indique que la recommandation de trading est motivée par la structure du marché plutôt que par la valorisation, la hausse de la détention passive et la forte dynamique soutenant le potentiel de hausse alors que la demande se dispute une liquidité limitée

** Il met en garde contre certains risques, notamment la mise en œuvre de l'IA à grande échelle, la connectivité et l'espace, les pressions réglementaires et financières, une monétisation plus lente, une concurrence croissante et la sensibilité de la valorisation à la dynamique et aux flux passifs ** La société annonce également son intention d'acquérir la société de logiciels Anysphere pour 60 milliards de dollars