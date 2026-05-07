Zencap AM : closing final du fonds Zencap Direct Lending IV à plus de 400 millions d'euros

(AOF) - Zencap Asset Management, société de gestion spécialisée en dette privée au sein du groupe Ofi Invest (Groupe Aéma), annonce le closing final de son fonds Zencap Direct Lending IV (ZDL IV), portant les engagements totaux à 403 millions d’euros. Ce fonds vise à accompagner le développement et la transformation des PME en ETI, un facteur clé pour une croissance durable et créatrice d’emplois dans les prochaines années.

Cette approche vise également à soutenir et renforcer la compétitivité et la souveraineté, qui dépendent notamment de la densité et de la robustesse du maillage de PME et ETI sur l'ensemble du territoire et des secteurs. Le fonds a déjà réalisé 10 investissements en France et en Europe.

Le fonds intègre pleinement les enjeux de durabilité et déploie une démarche d'engagement active auprès des entreprises financées via des Sustainability Linked Bonds (SLB) en s'appuyant sur les meilleures pratiques de place. Les objectifs associés à ces SLB portent notamment sur les enjeux climatiques (parcours propriétaire "CarbonCap") et de création d'emplois.

La grande proximité de Zencap Asset Management avec les entreprises financées et sa présence dans leurs organes de surveillance favorisent grandement l'accompagnement vers une trajectoire de durabilité ambitieuse.

Classé Article 8 au sens du règlement SFDR, le fonds ZDL IV illustre l'ambition de Zencap Asset Management de concilier performance financière et contribution positive à l'économie réelle.

"Le succès de Zencap Direct Lending IV illustre la pertinence de notre positionnement sur le segment small & lower mid-cap et la confiance renouvelée de nos investisseurs. Dans un contexte géopolitique particulièrement adverse nous gardons plus que jamais le cap d'accompagner des entreprises françaises et européennes leader sur des segments de niche, créatrices d'emplois durables, avec des financements responsables et structurants", déclare Richard Jacquet, président de Zencap Asset Management.