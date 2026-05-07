Apprendre les "règles de base de l'économie" : une formation généralisée à tous les collégiens dès la rentrée 2026

( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Le dispositif est censé "garantir à chaque jeune l'acquisition de compétences financières" fondamentales, ont souligné la Banque de France et les deux ministères dans un communiqué commun mercredi 6 mai.

Objectif : mieux éduquer la population en matière budgétaire et financière. Le passeport d'Education économique, budgétaire et financière (EDUCFI) sera généralisé dès la rentrée à toutes les classes de 4e, ont annoncé mercredi 6 mai la Banque de France et les ministères de l'Education nationale et de l'Economie. Cette formation était, depuis 2019, destinée à certains collégiens et lycéens.

Celle-ci balaye les "règles de base de l'économie" selon le ministre de l'Education nationale Edouard Geffray. Elle consiste en des sessions de sensibilisation autour de la gestion d'un budget, des moyens de paiement, des mécanismes de l'économie à plusieurs échelles, dispensées par des enseignants par souci de neutralité. Ce dispositif est censé "garantir à chaque jeune l'acquisition de compétences financières" fondamentales, ont souligné la Banque de France et les deux ministères dans un communiqué commun. Déjà proposé auprès d'une dizaine de milliers d'élèves au collège et en seconde professionnelle depuis 2019, le passeport EDUCFI devrait être généralisé à toutes les classes de la 4e dès la rentrée 2026. Une expérimentation au lycée général et technologique ainsi qu'un renforcement en voie professionnelle sont aussi prévus pour 2027.

"Nous allons passer de 300-350.000 élèves formés par an, à l'ensemble des 800.000 élèves de 4e dès la rentrée prochaine. Toute génération aura son passeport Educfi, qui sera inscrit dans le livret scolaire comme une étape normale de la formation des élèves", a détaillé le ministre de l'Education nationale Edouard Geffray, cité par Les Echos. Les ateliers durent deux heures au sein de collèges et des lycées généraux et technologiques. Mais la formation doit occuper 12 heures dans le programme des élèves en voie professionnelle car leurs besoins sont plus immédiats, "ils commencent à toucher du doigt l'économie financière", a justifié Marguerite Collignan, directrice de l'éducation financière à la Banque de France. Pour le ministre de l'Economie Roland Lescure, il existe un besoin urgent de "mieux éduquer" la population en matière budgétaire et financière, de protéger de l'endettement, des arnaques, "notamment les jeunes", a-t-il souligné.

Les Français s'endettent plus qu'en 2023 et les arnaques financières se multiplient

Les Echos, soulignent que la France va également intégrer le volet "financial literacy" (culture financière) de l'étude Pisa dès 2029 - une enquête menée par l'OCDE, publiée tous les trois ans, permettant de mesurer les performances des élèves de 15 ans. Cette étude évalue notamment la capacité à gérer un budget quotidien, ou encore la compréhension de produits financiers complexes. Toujours d'après Les Echos, afin de coordonner cette stratégie d'éducation financière avec les autres pays européens, deux ambassadeurs dédiés seront nommés. L'un d'eux sera François Villeroy de Galhau, qui quittera son poste de gouverneur de la Banque de France en juin prochain. Son binôme sera une femme, a assuré Bercy toujours selon Les Echos, afin de représenter cette partie de la population d'autant plus concernée par l'éducation financière : en 2025, elles étaient en effet deux fois moins nombreuses à investir en Bourse depuis un compte-titres ou un PEA (Plan Epargne Action ndlr) que les hommes (24% contre 45%). L'Autorité des marchés financiers (AMF) a d'ailleurs annoncé mercredi vouloir "déployer un plan d'action spécifique femmes et investissement".

Selon une étude de l'institut d'études CSA menée en janvier pour l'OCDE et la Banque de France, les Français s'endettent plus qu'en 2023 (57% contre 51%), les arnaques financières se multiplient et 38% des 18-24 ans déclarent avoir consulté une intelligence artificielle pour des conseils financiers.