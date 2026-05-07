Le gouvernement présente une feuille de route pour les eaux littorales

Un parc à huîtres dans le bassin d'Arcachon, le 18 décembre 2024 ( AFP / Philippe LOPEZ )

Le gouvernement a présenté jeudi une feuille de route pour tenter de mieux protéger les eaux littorales, notamment dans les aires protégées et à proximité des activités de baignade ou de conchyliculture, mais sans financement nouveau.

Ce plan "s'articule autour de trois axes complémentaires: identifier sans délai les zones à enjeux majeurs et y engager des actions concrètes, étendre à l'ensemble du littoral métropolitain et ultra-marin les bonnes pratiques qui font leurs preuves et améliorer notre connaissance des pollutions émergentes", détaille la ministre de la Mer et de la Pêche Catherine Chabaud dans le document.

L'élaboration de cette feuille de route avait été décidée l'an dernier lors d'un Comité interministériel de la mer à Saint-Nazaire, par le Premier ministre de l'époque, François Bayrou. Elle devait initialement être présentée en 2025.

"Il n'y a pas de financement spécifique nouveau" mais il s'agit "de donner des priorités d'action, notamment aux agences de l'eau qui disposent de budgets importants", a-t-on souligné dans l'entourage de la ministre.

La ministre de la Mer et de la Pêche Catherine Chabaud le 21 avril 2026, à Paris ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Parmi les mesures, les aires marines protégées devront d'ici fin 2028 établir un plan de lutte contre les pollutions après avoir auparavant identifié les principales d'entre elles (polluants chimiques, industriels et agricoles, type nitrates).

Côté mesures rapides, le gouvernement met en avant une généralisation des systèmes d'alerte pour prévenir au plus vite les conchyliculteurs en cas de contamination.

"A défaut d'améliorer la qualité de l'eau tout de suite, ils permettront d'avoir très rapidement des signaux sur la dégradation de la qualité de l'eau pour permettre de prendre les mesures de sauvegarde", observe le cabinet.

Les conchyliculteurs font face chaque hiver à des contaminations par des virus affectant huîtres et moules, avec des "pertes économiques significatives" et "une atteinte à la confiance des consommateurs", relève le gouvernement dans le document.

Parmi les "bonnes pratiques", il souhaite encore mieux encadrer les épandages d'effluents agricoles et de boues, soumis à dérogation du préfet à proximité de zones sensibles pour la baignade ou la conchyliculture. "Il y aura une vigilance particulière des préfets sur ces pratiques d'épandage", promet l'entourage de la ministre.

La même source souhaite encourager à court terme "la mise à niveau, par exemple des réseaux d'assainissement" et "des stations d'épuration", qui appartiennent aux collectivités territoriales.

Mais "il y a beaucoup de mesures qui prendront plus de temps, notamment pour ce qui concerne certaines pollutions d'origine agricole ou industrielles", reconnaît le gouvernement.