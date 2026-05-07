Les syndicats italiens appellent à la grève chez Kering face au manque de clarté stratégique

Exposition internationale d'importation de la Chine à Shanghai

Les ‌principaux syndicats italiens ont appelé à une ​grève le 20 mai dans l'ensemble des entreprises du groupe de luxe français Kering, ​maison mère de Gucci - qui dispose des bureaux et ​fabrique nombre de ⁠produits dans le pays - invoquant un manque ‌de clarté stratégique du groupe.

"Cette décision fait suite au refus de la ​direction ‌de discuter d'un plan de réorganisation ⁠à l'échelle du groupe, baptisé "ReconKering", qui n'a jamais été présenté aux partenaires sociaux, ainsi ⁠qu'aux 54 ‌suppressions de postes annoncées chez Alexander ⁠McQueen", ont déclaré les syndicats dans ‌un communiqué.

Kering, qui,outre Gucci, détient ⁠aussi des marques telles que Saint ⁠Laurent et ‌Bottega Veneta, s'est refusé à tout commentaire.

Dans un ​plan stratégique ‌dévoilé le mois dernier, le directeur général Luca de Meo a ​déclaré viser plus que le doublement des marges bénéficiaires du groupe, ⁠la réduction et l'amélioration de son réseau de boutiques, ainsi que le développement de son activité dans la joaillerie.

(Reportage Elisa Anzolin, version française Elena Smirnova, édité par Benoit ​Van Overstraeten)