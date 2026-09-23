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Zelensky prévient la Russie d'un hiver rude sans trêve énergétique avec l'Ukraine
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 22:11
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Le président ukrainien Volodimir Zelensky a prévenu mercredi, à la tribune des Nations unies, que l'Ukraine ne se laisserait pas faire et rendrait l'hiver très douloureux pour la Russie si les deux camps ne parvenaient pas à convenir, avant l'arrivée du froid, d'une trêve concernant les infrastructures énergétiques.

Kyiv et ses alliés oeuvrent pour conclure avec Moscou des accords limités prévoyant un moratoire sur les frappes contre le secteur énergétique ainsi qu'en mer Noire, comme indiqué notamment par le président français Emmanuel Macron à l'issue de réunions lundi soir à New York avec le président américain Donald Trump puis avec Volodimir Zelensky.

Si le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré mercredi aux journalistes, en marge de l'Assemblée générale de l'Onu, que Moscou avait exprimé son intérêt pour une trêve partielle qui concernerait l'énergie et les exportations céréalières, la Russie n'a pas évoqué cette proposition dans son compte-rendu de la réunion organisée entre son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue américain.

Moscou a réitéré mercredi sa volonté de réaliser les objectifs de ce qu'il présente comme une "opération militaire spéciale", lancée en février 2022, que Kyiv et ses alliés dénoncent comme une invasion.

"Les Ukrainiens comprennent que l'hiver pourrait être très rude pour nous", a dit Volodimir Zelensky durant son discours à l'Onu. "Mais en réponse, nous n'aurons d'autre choix que de le rendre douloureux pour la Russie également", a-t-il ajouté.

En dépit d'un arsenal de missiles bien moins important que celui dont Moscou dispose, Kyiv parvient à frapper des entrepôts et des raffineries de pétrole russes grâce à des milliers de drones à longue portée qu'il a développés durant cette guerre.

"Voilà pourquoi nous disons que des mesures de désescalade sont nécessaires avant l'hiver", a souligné le président ukrainien, appelant à davantage d'efforts diplomatiques et notant l'influence que le président chinois Xi Jinping pourrait avoir sur le président russe Vladimir Poutine.

Xi Jinping, qui n'assiste pas à l'Assemblée générale des Nations unies, est attendu jeudi à la Maison blanche pour un sommet avec le président américain Donald Trump, qui a rencontré mardi Volodimir Zelensky et évoqué avec ce dernier une possible trêve énergétique.

"Nous attendons la réponse de la Russie", a déclaré par ailleurs le dirigeant ukrainien mercredi. "L'Ukraine est prête (...) à garantir une sécurité du fret et une sécurité alimentaire en mer Noire si la Russie est également disposée à prendre de réelles mesures vers une désescalade. Il faut bien commencer quelque part".

(Tom Balmforth, avec Antoni Slodkowski et Simon Lewis; version française Jean Terzian)

Guerre en Ukraine
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