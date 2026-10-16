Zelensky fustige l'accord sur le diesel conclu par Trump et qualifie les initiatives de paix russes de « parodie »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les dirigeants de l'UE accueillent Zelensky lors d'un sommet à Bruxelles

* Trump qualifie la dernière attaque contre une raffinerie russe de « honte »

* L'Ukraine confrontée à un déficit budgétaire pour l'année prochaine

* Le Premier ministre estonien estime qu'un nouveau prêt de l'UE sera probablement nécessaire

* Zelensky affirme que l'accord sur le diesel «remplit les poches de Poutine»

(Ajout de citations de Zelensky, du Premier ministre suédois et de détails sur la réaction de la Russie concernant l'attaque contre la raffinerie)

par Lili Bayer, Andrew Gray et Yuliia Dysa

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a critiqué vendredi l'accord sur le diesel conclu entre le président américain Donald Trump et la Russie et s'est félicité de la perspective que les alliés européens renforcent leur rôle dans les négociations, qualifiant la position de Moscou de « parodie » des négociations de paix.

Lors d’un sommet de l’Union européenne à Bruxelles, Zelensky a déclaré que la Russie ne voulait pas la paix. Il a ajouté que l’Ukraine subissait toujours des perturbations du système satellitaire SpaceX Starshield utilisé pour les opérations sur le champ de bataille et pour abattre les drones russes attaquant des villes éloignées de la ligne de front.

Les dirigeants de l’UE se sont ralliés à Zelensky après que Donald Trump eut une nouvelle fois critiqué l’Ukraine, qualifiant ses frappes contre les raffineries russes de « honte ». À son arrivée au sommet, Zelensky a délibérément qualifié ses homologues présents de « véritables dirigeants ».

L’UE accueillait Zelensky à l’un des moments les plus difficiles pour l’Ukraine, alors que les missiles et les drones s’abattent sur les villes ukrainiennes et que l’on craint que les États-Unis ne suspendent le partage de renseignements et le soutien en armes à Kyiv.

Néanmoins, le ton de Zelensky laisse entendre qu’il n’a guère l’intention d’assouplir sa position vis-à-vis des États-Unis. Interrogé lors d’une conférence de presse pour savoir s’il avait le sentiment d’être utilisé comme bouc émissaire par Trump pour expliquer la flambée des prix de l’énergie et l’évolution de la guerre en Iran, Zelensky a marqué une longue pause, a souri, puis a déclaré « voilà ma réponse », provoquant l’hilarité dans la salle.

« DE L’ARGENT DANS LES POCHES DE POUTINE »

Trump a pris Zelensky au dépourvu le week-end dernier en annonçant que l’Ukraine et la Russie avaient convenu de ne pas s’attaquer mutuellement leurs installations énergétiques. À l’approche des élections de mi-mandat américaines en novembre, Trump a accusé les frappes ukrainiennes contre les raffineries russes d’avoir fait grimper les prix de l’énergie, ce qui pourrait lui coûter des voix aux urnes.

Son accord sur le diesel conclu avec la Russie a suscité la colère de l’Ukraine et de ses alliés européens.

« Et nous voyons maintenant comment l’argent va recommencer à affluer vers la Russie grâce à cet accord sur le diesel », a déclaré Zelensky lors de la conférence de presse en marge du sommet.

« Cet accord sur le diesel ne suffira jamais à compenser l’impact du détroit d’Ormuz sur les marchés mondiaux. Mais il permettra à Poutine de mettre davantage d’argent directement dans ses poches pour financer cette guerre. »

Zelensky a également accusé le président russe Vladimir Poutine de ne pas être intéressé par des pourparlers de paix, sous quelque forme que ce soit.

« Poutine ne veut pas de pourparlers de paix pour le moment, sous aucune forme », a-t-il déclaré. «Il joue sur les mots, prétendant qu’ils y répondent… Tout simplement, cela ressemble à une parodie d’une véritable volonté de mettre fin à la guerre. »

Le Kremlin a déclaré la semaine dernière que l’Ukraine avait compromis la possibilité d’une reprise immédiate des pourparlers de paix après avoir frappé Moscou avec des drones lors des élections du mois dernier.

Par ailleurs, lors des dernières attaques en Ukraine, des frappes de drones russes sur la ville de Kharkiv ont fait trois morts, tandis que des frappes ailleurs ont privé d’électricité des centaines de milliers de personnes.

Dans une interview , le Premier ministre estonien Kristen Michal a déclaré à Reuters que l’UE devrait probablement accorder un nouveau prêt à l’Ukraine pour l’aider à combler son déficit budgétaire de l’année prochaine.

« L’hiver dernier était déjà un véritable enfer, celui-ci sera à nouveau un véritable enfer », a déclaré M. Michal.

« La guerre coûtera 155 milliards d’euros l’année prochaine. Et nous avons besoin d’au moins 70 milliards d’euros supplémentaires de votre part – pour la défense, pour les armes et pour notre résilience », a déclaré Zelensky dans son discours adressé aux dirigeants de l’UE, qu’il a ensuite publié sur X.

« C’est un montant réaliste. Et je vous demande de trouver ce soutien. Cela nous aidera à contenir la Russie. »

LES DIRIGEANTS DE L'UE AUX PRIS AVEC LE BUDGET

Les dirigeants ukrainiens se sont alarmés des perturbations subies par le système satellitaire Starshield .

Un responsable américain a nié que Donald Trump ait ordonné un ralentissement délibéré de Starshield, qui est la version militaire du service Starlink géré par SpaceX, la société d’Elon Musk, et Donald Trump a déclaré cette semaine que le partage de renseignements avec l’Ukraine se poursuivait.

Zelensky a déclaré que le fonctionnement s’était amélioré mais n’était pas encore entièrement rétabli, ajoutant que ces perturbations mettaientles civils en danger.

« Starlink est vraiment indispensable pour l’Ukraine. Et malheureusement, à court terme, l’Europe ne peut pas remplacer cette capacité », a déclaré la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas.

L’Ukraine a frappé une raffinerie de pétrole russe après que Zelensky eut déclaré que Kyiv renonçait au cessez-le-feu énergétique que Trump avait annoncé.

«Tout ce qu’il fait, c’est faire grimper le prix mondial du pétrole. Eh bien, je trouve cela honteux», a déclaré Donald Trump lors d’une interview accordée à la chaîne d’information Newsmax.

La Russie a également reconnu publiquement l’attaque par drone contre une raffinerie et a diffusé des images sur les médias d’État, rompant avec sa pratique habituelle afin de mettre en avant l’incident.

Alors que les dirigeants de l’UE ont critiqué l’accord américain visant à acheter du diesel russe, ils sont également aux prises avec la question de savoir comment faire face à la flambée des prix de l’énergie depuis la guerre en Iran, ce qui a mis en évidence des divisions entre les États membres dès le premier jour du sommet, jeudi.

Ces divergences se sont poursuivies vendredi, le Premier ministre suédois Ulf Kristersson affirmant que les États membres étaient « incroyablement éloignés » les uns des autres lorsqu’il s’agissait de finaliser le budget de l’UE. « Il n’y a même pas l’ombre, comme on dit, d’un accord sur ce point », a-t-il déclaré.