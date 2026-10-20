Zelensky doit rencontrer Witkoff après que Trump a déclaré que la Russie s'était “bien comportée” vis-à-vis de l'Ukraine

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(Ajout d'une citation de Zelensky, de la confirmation de la participation de Witkoff et de Kushner, d'une citation de la Norvège et d'informations contextuelles dans les paragraphes 1 à 5 et 8)

Le président ukrainien Volodimir Zelensky se rendra mardi à Oslo pour rencontrer l'envoyé spécial américain Steve Witkoff, dans le but de rétablir les relations avec Washington, qui se sont fortement détériorées au cours des deux dernières semaines, alors que le président Donald Trump se montre de plus en plus conciliant envers Moscou.

Trump, qui a levé les sanctions contre la Russie dans le but, selon lui, de faire baisser les prix du carburant aux États-Unis, a critiqué Zelensky à plusieurs reprises. Kyiv affirme que Washington a récemment omis de fournir des alertes précoces concernant les lancements de missiles russes et a restreint les liaisons satellites de SpaceX qui guident les drones ukrainiens.

Lundi, Trump a déclaré: “La Russie, franchement, s’est bien comportée vis-à-vis de l’Ukraine” et “Zelensky n’arrange pas vraiment les choses”. Il a appelé Kyiv à trouver “quelqu’un d’autre pour négocier”.

Zelensky a déclaré avoir discuté avec le secrétaire d’État Marco Rubio de questions telles que les intercepteurs de missiles balistiques, l’alerte précoce en cas d’attaques de missiles russes et “la situation concernant Starlink/Starshield, qui doit être rétablie”, en référence au système satellitaire de SpaceX.

“Bien sûr, tout cela s’inscrit dans le cadre de nos efforts diplomatiques visant à mettre fin à cette guerre horrible et aux tueries incessantes”, a déclaré Zelensky dans un message publié sur X.

Les pays d’Europe occidentale considèrent que la défense de l’Ukraine contre l’invasion russe est un enjeu existentiel pour la sécurité du continent et ont fermement soutenu Zelensky, cherchant à éviter une rupture plus profonde entre Washington et Kyiv.

Sous Trump, les États-Unis ont déjà largement cessé de fournir des armes à l’Ukraine, mais ils autorisent les pays européens à en acheter pour le compte de Kyiv et fournissent des renseignements et une technologie que l’Europe ne peut égaler.

Le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Stoere a déclaré que l’objectif des réunions de mardi était “d’orienter les efforts diplomatiques vers une voie plus constructive”.

Le président finlandais Alexander Stubb a indiqué qu’il participerait à des réunions avec Zelensky et Stoere pour discuter de “la guerre d’agression illégale menée par la Russie contre l’Ukraine et de la situation générale en matière de sécurité en Europe”.

Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, participerait aux réunions par visioconférence, a précisé la Norvège. Witkoff et Kushner ont mené les efforts de négociation américains.

Zelensky, Stubb et Stoere tiendront une conférence de presse plus tard dans la journée de mardi, a indiqué la Norvège.