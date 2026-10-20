Zelensky doit rencontrer Witkoff alors que les relations entre les États-Unis et l'Ukraine atteignent un nouveau creux

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(Ajout: Zelensky entame les réunions, paragraphe 3; nouvelles attaques russes, paragraphe 10)

* Trump affirme que la Russie "s'est bien comportée vis-à-vis de l'Ukraine"

* Des drones tuent trois personnes près de Kyiv

* La Norvège précise que l'objectif de la rencontre est de "réorienter les efforts diplomatiques vers une voie plus constructive"

Le président ukrainien Volodimir Zelensky devait rencontrer mardi l'envoyé spécial américain Steve Witkoff afin de tenter de sauver des relations qui ont atteint un nouveau creux, alors que Donald Trump courtise Moscou et que Kyiv se plaint que Washington lui refuse une aide militaire vitale.

Steve Witkoff est arrivé à Oslo pour ces pourparlers, organisés par les dirigeants norvégiens et finlandais. Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, devait y participer à distance.

Zelensky a rencontré le roi Haakon VIII de Norvège avant de s’entretenir avec le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Stoere et le président finlandais Alexander Stubb, en amont de sa rencontre avec la délégation américaine.

Kyiv affirme que Washington a récemment omis de fournir des alertes précoces concernant les lancements de missiles russes, a restreint les liaisons satellitaires « Starshield » de SpaceX qui guident les drones ukrainiens, et n’a pas livré les systèmes de défense aérienne financés par les alliés européens.

Washington nie entraver délibérément l’effort de guerre de l’Ukraine. Mais Donald Trump, qui a levé les sanctions contre la Russie dans le but, selon lui, de faire baisser les prix du carburant aux États-Unis, a à plusieurs reprises critiqué Zelensky et appelé à son remplacement .

Dans ses dernières déclarations, exprimant sa bienveillance envers Moscou et sa froideur envers Kyiv, Trump a déclaré lundi: "La Russie, franchement, s’est bien comportée vis-à-vis de l’Ukraine." Il a ajouté que Zelensky, qui a rejeté les conditions maximalistes de la Russie pour mettre fin à la guerre, "n’aidait pas beaucoup", et que Kyiv devrait trouver "quelqu’un d’autre pour négocier".

RUBIO AFFIRME QUE LES MISSILES AMÉRICAINS N’ONT PEUT-ÊTRE PAS ENCORE ÉTÉ LIVRÉS

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a reconnu mardi qu’un lot de missiles de défense aérienne américains achetés par des pays européens pour l’Ukraine n’avait peut-être pas encore été livré, mais a nié que les États-Unis aient changé de politique.

"Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il n’y a pas eu de directive politique délibérée visant à nuire à l’Ukraine", a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une visite en Inde.

Le Kremlin a déclaré qu’il espérait organiser prochainement une rencontre entre Witkoff et le président russe Vladimir Poutine, ce qui laisse entendre que Witkoff pourrait effectuer une nouvelle visite au Kremlin après avoir rencontré Zelensky.

Alors que les relations entre les États-Unis et l’Ukraine se sont détériorées, la Russie a intensifié ses attaques contre les villes ukrainiennes, visant en particulier les centrales électriques et les stocks de carburant, malgré l’appel lancé par Donald Trump aux deux parties pour qu’elles épargnent leurs systèmes énergétiques respectifs.

La Russie a bombardé des villes de l’ouest de l’Ukraine pendant la nuit, visant les réseaux électriques et provoquant des coupures d’électricité dans de vastes régions du pays qui avaient jusqu’alors été épargnées.

L’Ukraine s’est abstenue pendant plusieurs jours la semaine dernière de frapper les raffineries de pétrole russes par respect pour la demande de Trump, mais a repris ses frappes après que la Russie n’a montré aucun signe de coopération. Les deux camps ont également pris pour cible des centres de données.

Trump a condamné à plusieurs reprises les attaques ukrainiennes contre la Russie, tout en se montrant peu loquace sur les attaques russes, bien plus violentes, contre l’Ukraine, qui sont devenues encore plus meurtrières alors que Kyiv affirme que le soutien américain à ses défenses aériennes lui a été refusé.

Les autorités ukrainiennes ont indiqué qu’un drone russe avait frappé mardi près d’une station-service sur une autoroute menant au sud de Kyiv, tuant trois personnes et provoquant l’incendie de plusieurs voitures.

Une attaque contre un entrepôt près de la capitale a également fait trois morts. Des images diffusées par les services d’urgence ukrainiens montraient des pompiers luttant contre un immense incendie, entourés d’épaves tordues.

Des installations énergétiques ont été prises pour cible dans sept régions ukrainiennes pendant la nuit, provoquant des coupures d’électricité, et la région occidentale de Lviv a de nouveau été touchée dans la journée. Trois autres personnes auraient été tuées à Kramatorsk, dans l’est du pays.

ZELENSKY S'ENTRETIENT AVEC RUBIO

Zelensky a déclaré avoir discuté avec Rubio des intercepteurs de missiles balistiques, de l’alerte précoce en cas d’attaques russes et de "la situation concernant Starlink/Starshield, qui doit être rétablie".

"Bien sûr, tout cela s’inscrit dans le cadre de nos efforts diplomatiques visant à mettre fin à cette guerre horrible et aux tueries incessantes", a déclaré Zelensky dans un message publié sur X.

La détérioration des relations a commencé il y a dix jours, lorsque Trump a levé les sanctions sur le diesel russe dans le cadre d’un accord conclu avec Poutine, affirmant que cela contribuerait à faire baisser les prix. Le coût élevé du carburant depuis que Trump a lancé des frappes contre l’Iran a porté préjudice à ses républicains avant les élections législatives de mi-mandat prévues le 3 novembre.

Depuis, Trump n’a cessé de critiquer Zelensky au sujet des attaques ukrainiennes contre les raffineries de pétrole russes, que Kyiv considère comme l’un de ses rares moyens de riposter après près de cinq ans de bombardements intensifs de la part de la Russie.

Ce week-end, Trump a accordé une dérogation générale aux sanctions plus sévères contre la Russie qui devaient entrer en vigueur cette semaine.

Washington nie avoir caché des renseignements à Kyiv ou imposé des restrictions à Starshield, la version militaire du système de communication Starlink de SpaceX.

Kyiv affirme que les récepteurs satellites ne fonctionnent plus lorsqu’ils sont montés sur des objets se déplaçant à grande vitesse, tels que des drones. Le patron de SpaceX, Elon Musk, a déclaré que Starshield était contrôlé par le gouvernement américain et que toute restriction quant à son utilisation relevait en dernier ressort de Trump.

Les pays d’Europe occidentale considèrent la défense de l’Ukraine contre l’invasion russe comme un enjeu existentiel et ont fermement soutenu Zelensky, cherchant à éviter une rupture plus profonde entre Washington et Kyiv.

Sous Trump, les États-Unis ont largement cessé de fournir des armes à l’Ukraine, mais autorisent les pays européens à en acheter pour le compte de Kyiv. Ils fournissent également des renseignements et une technologie que l’Europe ne peut égaler.

Une source proche du dossier a déclaré à Reuters que le secrétaire à la Défense Pete Hegseth n’avait pas encore approuvé la dernière livraison d’armes américaines achetées pour l’Ukraine dans le cadre de ce programme.