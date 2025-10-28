Zebra Technologies progresse grâce à des prévisions optimistes pour le quatrième trimestre et à un bénéfice supérieur à celui du troisième trimestre

28 octobre - ** Les actions du fabricant de scanners de codes-barres Zebra Technologies ZBRA.O en hausse de 2,6% à 318,70 $ en pré-commercialisation

** La société s'attend à ce que le BPA ajusté du 4ème trimestre se situe entre 4,20 et 4,40 dollars, le point médian étant supérieur à l'estimation des analystes de 4,24 dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société prévoit une croissance des ventes au 4ème trimestre de 8% à 11%, supérieure à l'estimation des analystes qui tablent sur une croissance de 6%

** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 3,88 $ pour le troisième trimestre, supérieur à l'estimation des analystes de 3,75 $

** Chiffre d'affaires net de 1,32 milliard de dollars, supérieur aux prévisions de 1,31 milliard de dollars

** "Les résultats solides du troisième trimestre sont dus à une forte demande et à des droits de douane moins élevés que prévu", déclare le directeur général Bill Burns

** 12 des 18 sociétés de courtage recommandent une note d'au moins "acheter", tandis que d'autres recommandent de "conserver"; PT médian de 375,00 $ - données compilées par LSEG ** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté d'environ 20 % cette année