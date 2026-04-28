Zealand Pharma en forte hausse après des résultats d'un essai de phase III

(Zonebourse.com) - Zealand Pharma est particulièrement entouré à la Bourse de Copenhague ( 6,75%, à 323,55 couronnes danoises), après les résultats positifs d'un essai de phase III.

Dans ce dernier, Boehringer Ingelheim, son partenaire, a indiqué que l'essai Synchronize-1 de phase III avait atteint ses deux critères principaux d'évaluation : la perte de poids et le tour de taille.

Les patients souffrant d'obésité ou de surpoids traités avec le Survodutide ont perdu en moyenne 17,8 kg par rapport à leur poids initial après 76 semaines de traitement soit 16,6% de leur poids, contre 3,2% pour le groupe placebo.

La société rappelle qu'elle est éligible à des redevances de son partenaire Boehringer Ingelheim sur les ventes mondiales de ce produit (allant du haut d'une fourchette à un chiffre au bas d'une fourchette à deux chiffres) ainsi qu'à 315 millions d'euros en paiement d'étapes potentiels.

Jefferies signale que la perte de poids observée se situe dans la fourchette du Wegovy de Novo Nordisk. Le broker rappelle que si ces résultats sont tout justes suffisants pour les investisseurs, l'attention se porte désormais sur la tolérance gastro-intestinale, dont les détails seront révélés en juin.

La banque d'investissement américaine insiste sur le fait que même si ces chiffres réduisent le risque lié à l'actif, les investisseurs accorderont plus d'importance à la tolérance aux taux d'arrêt de traitement lors d'une présentation en juin.

Les analystes restent à acheter sur le titre Zealand Pharma, avec une cible de cours de 505 couronnes danoises, soit un potentiel de hausse de 67%.

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