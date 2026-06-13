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Val-d'Oise: hommage aux victimes d'un féminicide et d'un double meurtre d'enfants
information fournie par AFP 13/06/2026 à 12:36

Des personnes participent à une cérémonie d'hommage aux victimes d'un féminicide et de deux meurtres d'enfants à Villers-en-Arthies, dans le Val-d'Oise, le 13 juin 2026 ( AFP / Behrouz MEHRI )

Des personnes participent à une cérémonie d'hommage aux victimes d'un féminicide et de deux meurtres d'enfants à Villers-en-Arthies, dans le Val-d'Oise, le 13 juin 2026 ( AFP / Behrouz MEHRI )

Une centaine de personnes se sont rassemblées samedi matin près de la mairie de Villers-en-Arthies, dans le Val-d'Oise, pour un hommage aux victimes de l'homme qui a tué son ex-compagne et ses deux filles avant de se suicider, a constaté un photographe de l'AFP.

Des plaques mémorielles ont été posées et deux arbres plantés près d'une aire de jeux en mémoire d'Angéline, 40 ans, Jade, 13 ans, et Ambre, 9 ans. Parmi l'assistance venue se recueillir, beaucoup d'enfants.

L'auteur de ce triple meurtre était policier municipal. Il a tué par balles, dans la nuit du 8 au 9 mai, son ex-compagne et leurs deux enfants à son domicile de Villers-en-Arthies, petite commune du Vexin de 500 habitants, avant de retourner son arme de service contre lui.

C'est le nouveau compagnon de la femme qui avait signalé le 9 mai que cette dernière ne répondait plus à ses appels, alors qu'ils devaient partir en week-end.

Selon lui, sa compagne, avec qui il était en couple depuis un peu plus d'un mois, s'était rendue la veille au domicile de son ex-concubin, qui travaillait de nuit, pour garder leurs enfants.

Cent-sept femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2024, contre 96 en 2023, selon les dernières données de la Mission interministérielle pour la protection des femmes (Miprof).

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