Zealand Pharma affiche une perte inférieure aux prévisions au premier trimestre grâce aux progrès réalisés dans le domaine des médicaments contre l'obésité

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Le développeur de médicaments danois Zealand Pharma ZELA.CO a annoncé jeudi une perte d'exploitation inférieure aux prévisions pour le premier trimestre, grâce à la forte dynamique de son portefeuille de médicaments contre l'obésité, et a déclaré qu'il allait lancer un programme de rachat d'actions d'une valeur maximale de 200 millions de dollars.

* La perte d'exploitation de Zealand s'est élevée à 539 millions de couronnes danoises (85 millions de dollars) au cours du trimestre, contre une prévision moyenne des analystes tablant sur une perte de 672,4 millions de couronnes, selon les données compilées par LSEG

* La trésorerie de la société s'élevait à 14,47 milliards de couronnes à la fin du mois de mars, contre 15,11 milliards à la fin de 2025

* Le développeur de médicaments danois a également annoncé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 200 millions de dollars, invoquant des perspectives plus favorables suite à des avancées positives dans le domaine des médicaments contre l'obésité

* Elle a maintenu ses prévisions pour 2026 inchangées

* Le directeur général Adam Steensberg a déclaré que les progrès réalisés au cours du trimestre avaient aidé la société à renforcer ses prévisions à long terme, et que la société continuerait à investir massivement dans son portefeuille de produits

* Zealand prévoit de recevoir des paiements d'étape de 700 millions de dollars dans le cadre de son partenariat avec Roche ROPC.S en 2026, dont 575 millions liés au lancement des essais de phase 3 de son candidat médicament contre l'obésité, le petrelintide

* Le petrelintide est le médicament expérimental contre l'obésité à prise hebdomadaire de Zealand, conçu pour concurrencer les traitements amaigrissants à succès tels que le Wegovy de Novo Nordisk

(1 $ = 6,3581 couronnes danoises)