Zankore, soutenue par Ooredoo, lève 3,1 milliards de dollars pour la plateforme cloud d'IA de Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plateforme d'IA Zankore a annoncé mercredi avoir conclu un accord de prêt à terme de premier rang d'un montant maximal de 3,1 milliards de dollars afin de financer le déploiement d'une infrastructure de calcul sur le cloud et de processeurs graphiques (GPU) équipés de la technologie Nvidia, dans le cadre de l'extension de ses capacités en matière d'IA en Indonésie et dans toute l'Asie du Sud-Est.

Voici plus de détails:

* Zankore est une plateforme dédiée au calcul IA et au « néocloud » développée en collaboration avec l'opérateur de télécommunications indonésien Indosat Ooredoo Hutchison, Nokia et Nvidia NVDA.O .

* Les fonds levés grâce à ce financement par emprunt serviront à financer l’acquisition et le déploiement d’une infrastructure avancée de GPU NVIDIA, a indiqué la plateforme axée sur l’Asie du Sud-Est.

* L’opérateur de télécommunications qatari Ooredoo ORDS.QA est l’actionnaire fondateur et l’investisseur principal de Zankore, avec une participation de 49 %, alors qu’il cherche à s’implanter dès le début sur le marché en pleine expansion des infrastructures d’IA en Asie du Sud-Est.

* Zankore a indiqué qu’elle construisait dans un premier temps une infrastructure d’IA NVIDIA d’une capacité de 100 mégawatts, dans le but de fournir des services cloud à des entités « natives de l’IA » en Indonésie et en Asie du Sud-Est.

* Lors de son lancement le 6 août, la plateforme a déclaré que elle visait une capacité de 1 gigawatt pour la Nvidia DSX AI Factory et une capacité initiale d’environ 200 mégawatts au cours du premier semestre 2027.

* Citi a agi en tant que conseiller exclusif en matière de dette pour cette ligne de crédit, et a également été le conseiller financier exclusif d’Indosat pour la création de Zankore et sa levée de fonds en capital au début du mois d’août.