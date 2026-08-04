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Zalando vise une croissance dans le bas de sa fourchette, abaisse sa prévision d'Ebit ajusté
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 07:31
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Zalando ZALG.DE a déclaré mardi s'attendre à ce que sa croissance en 2026 se situe dans la moitié inférieure de sa fourchette précédemment annoncée et a resserré sa prévision de bénéfice d'exploitation (Ebit) ajusté à l'occasion de la publication de ses résultats du deuxième trimestre.

Le détaillant européen de mode en ligne anticipe désormais une croissance annuelle de son volume brut de marchandises (GMV) et de son chiffre d'affaires dans la moitié inférieure de sa fourchette prévisionnelle de 12% à 17%, en données publiées, "conformément aux attentes du marché", a-t-il indiqué.

Zalando a précisé dans un communiqué que cette révision de ses perspectives reflétait les performances enregistrées au premier semestre et n'impliquait aucun changement de ses prévisions pour le reste de l'année.

Le groupe table désormais sur un Ebit ajusté annuel compris entre 680 millions et 720 millions d'euros, contre une prévision précédente de 660 millions à 740 millions d'euros.

(Linda Pasquini, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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