Zalando : referme le 'gap' des 27,34E, fragile soutien à 27E information fournie par Cercle Finance • 14/07/2025 à 14:36









(CercleFinance.com) - Zalando poursuit la correction amorcée après formation d'un 'M' baissier sous 29,1E et referme le 'gap' des 27,34E (1er et 10 juillet) et teste un fragile soutien à 27E.

Il semble plus probable de voir Zalando venir re-tester le plancher annuel des 26,25E du 23 juin dernier.





