Zalando: le titre se distingue, deux analystes en soutien

(CercleFinance.com) - L'action Zalando signe lundi l'une des plus fortes progressions de l'indice STOXX Europe 600, le groupe de prêt-à-porter en ligne profitant de deux notes favorables, l'une de Deutsche Bank et l'autre de Stifel, dans lesquelles les deux brokers relèvent leur objectif de cours.



A 16h20, le titre du spécialiste allemand de la mode sur Internet progresse de presque 3%, contre un gain de 0,6% au même instant pour l'indice DAX.



Selon Deutsche Bank, toutes les planètes sont en train de s'aligner pour l'entreprise berlinoise, avec un moral du consommateur qui s'améliore en Europe et une saison automne/hiver qui a bien démarré, augurant selon le courtier d'un solide troisième trimestre.



Deutsche Bank, qui fait de Zalando l'une de ses valeurs préférées ('top picks') au sein du secteur pour 2024, renouvelle en conséquence sa recommandation d'achat et relève son objectif de cours de 34 à 36 euros.



De son côté, Stifel - lui aussi à l'achat sur le titre - rehausse son objectif de cours de 35 à 36 euros, anticipant une accélération de la croissance de l'activité au troisième trimestre.





Valeurs associées ZALANDO 27,69 EUR XETRA +3,21%