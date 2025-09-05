 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 715,72
+0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Présidentielle 2027: "ça n'est pas dans mon objectif aujourd'hui", dit Bayrou
information fournie par AFP 05/09/2025 à 09:03

François Bayrou à Matignon, le 4 septembre 2025 à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

François Bayrou à Matignon, le 4 septembre 2025 à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

François Bayrou a affirmé vendredi que la prochaine élection présidentielle n'était "pas dans son objectif aujourd'hui" et qu'il ne sollicitait pas un vote de confiance, qui risque très probablement de le faire tomber lundi, pour "préparer un autre acte".

"Je serai là en 2027 mais ça ne veut pas dire candidat à l'élection présidentielle. Ca n'est pas dans mon objectif aujourd'hui", a déclaré le Premier ministre sur RTL.

"C'est toujours possible", a-t-il cependant ajouté. Mais "ça n'est pas mon plan". "Je ne fais pas ça pour obtenir quelque chose qui serait une manière de préparer un autre acte", a-t-il développé.

M. Bayrou a expliqué engager la responsabilité de son gouvernement lundi devant l'Assemblée nationale car "on continuera à s'enfoncer s'il n'y a pas la prise de conscience nécessaire" sur l'état d'endettement de la France.

"Ce que j'ai fait, en prenant ce risque, en effet inédit, c'est de montrer que c'est tellement important que je n'hésite pas à mettre en jeu les responsabilités qui sont les miennes", a-t-il ajouté.

Qui pour lui succéder à Matignon en cas de chute ? "Si j'avais une réponse à la question, je me garderais bien de vous le dire", a-t-il répondu, ajoutant: "je pense que c'est extrêmement difficile".

M. Bayrou a laissé entendre qu'il pourrait rester quelques temps à Matignon pour expédier les affaires courantes. "Il n'y a jamais d'interruption du gouvernement en France. Et donc oui, je remplirai ma mission avec tout ce que j'ai de conscience et de volonté de préserver les choses, et je serai là pour aider mon pays", a-t-il dit.

Interrogé sur l'hypothèse d'une démission d'Emmanuel Macron, réclamée par le Rassemblement national, LFI et même par certains responsables de la droite -Jean-François Copé, Valérie Pécresse, David Lisnard-, François Bayrou a répondu: "quand quelqu'un est élu, son devoir, sa mission et son honneur est d'aller au bout de son mandat".

Budget France
Budget 2026

Valeurs associées

RTL GROUP
35,450 EUR XETRA +0,28%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un A400M de la Luftwaffe, produit par Airbus. (Crédit: P.PIGEYRE/MASTERFILMS / Airbus)
    Airbus a livré 61 appareils en août
    information fournie par AOF 05.09.2025 09:52 

    (AOF) - Airbus a fait le point sur son activité commerciale pour le mois de août 2025. Le groupe aéronautique a ainsi livré 61 avions commerciaux à 39 clients. Depuis le début de l'année 2025, le nombre de livraisons s'élève à 434 appareils à 76 clients. Airbus ... Lire la suite

  • L'ancien Premier ministre et homme d'affaires thaïlandais Thaksin Shinawatra quitte le siège du Parti Pheu Thai à Bangkok, le 29 août 2025 ( AFP / Chanakarn LAOSARAKHAM )
    Thaïlande: Thaksin quitte le pays quelques heures avant un vote clé au Parlement
    information fournie par AFP 05.09.2025 09:49 

    L'ancien Premier ministre et homme d'affaires thaïlandais Thaksin Shinawatra a quitté le pays à bord d'un jet privé, quelques heures seulement avant un vote prévu vendredi au Parlement pour désigner un nouveau Premier ministre et qui devrait évincer son parti du ... Lire la suite

  • Un drapeau éthiopien devant le Grand barrage de la Renaisance (GERD) à Guba, le 19 février 2022 ( AFP / Amanuel SILESHI )
    Entre l'Ethiopie et l'Egypte, le mégabarrage de la discorde
    information fournie par AFP 05.09.2025 09:43 

    Une "menace existentielle" s'alarme l'Egypte, une "opportunité" régionale, assure l'Ethiopie: le mégabarrage sur le Nil construit par Addis Abeba, qui doit être inauguré le 9 septembre, est source de tensions entre les deux pays depuis plus d'une décennie. Le Grand ... Lire la suite

  • Une publication du compte "Les Jeunes Génération.s" sur un réseau social, le 22 août 2025, appelant à une mobilisation le 10 septembre 2025, suite à un appel initialement lancé par le mouvement "Bloquons tout" contre les coupes budgétaires voulues par le Premier ministre François Bayrou ( AFP / BERTRAND GUAY )
    10 septembre : comment la mobilisation s'est construite sur les réseaux sociaux
    information fournie par AFP 05.09.2025 09:34 

    "Le 10 septembre, la France s'arrête" : apparu en mai dans un canal confidentiel sur Telegram, l'appel a fini par déclencher une effervescence sur les réseaux sociaux, nourrie par un rejet du plan d'économies de François Bayrou puis par le soutien de la gauche. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank