CAC 40
7 712,83
+0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Prudence en Europe avant les chiffres de l'emploi américain
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 09:22

L'indice boursier allemand DAX est photographié à la bourse de Francfort

L'indice boursier allemand DAX est photographié à la bourse de Francfort

Les principales Bourses européennes évoluent sur de faibles variations vendredi en début de séance, dans l'attente du rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis qui devrait conforter les paris sur une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (Fed) ce mois-ci.

À Paris, le CAC 40 perd 0,21% à 7.682,65 points vers 07h13 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,13% et à Londres, le FTSE 100 grappille 0,01%.

L'indice EuroStoxx 50 est quant à lui en hausse de 0,11%, le FTSEurofirst 300 avance 0,09% et le Stoxx 600 0,10%.

Les marchés d'actions européens ont vendredi les yeux rivés sur l'autre côté de l'Atlantique, où le rapport sur les créations d'emplois au mois d'août devrait clore une semaine de données moroses sur le marché du travail américain et rassurer les opérateurs sur le fait que, cette fois-ci, la Fed choisira bien de baisser les taux pour soutenir l'économie.

Une série de données mitigées publiées plus tôt cette semaine a fini par convaincre les investisseurs sur une réduction des coûts d'emprunt lors de la réunion de la banque centrale prévue les 16 et 17 septembre.

"Ces chiffres ont mis en évidence une faiblesse croissante du marché du travail américain, ce qui est une préoccupation majeure étant donné que le rapport sur l'emploi du mois dernier était étonnamment mauvais", écrivent les analystes de Deutsche Bank dans une note publiée vendredi.

Les investisseurs attendent également les chiffres de la croissance de la zone euro pour le deuxième trimestre à 09h00 GMT.

Aux valeurs, le groupe éolien danois Orsted perd 1,2% après avoir revu à la baisse vendredi ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour 2025.

Temenos plonge de plus de 13% après avoir annoncé le départ de son directeur général.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

Pétrole Brent
66,76 USD Ice Europ -0,18%
Pétrole WTI
63,22 USD Ice Europ -0,13%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

