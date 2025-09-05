Tennis: Aryna Sabalenka affrontera l'Américaine Amanda Anisimova en finale de l'US Open

Tennis: US Open

par Maria Tsvetkova et Amy Tennery

La numéro un mondiale Aryna Sabalenka s'apprête à affronter un public partisan en finale de l'US Open pour la troisième année consécutive, samedi, alors qu'elle affrontera l'Américaine Amanda Anisimova dans le dernier match de la défense de son titre.

Aryna Sabalenka a réussi à remonter un set pour éliminer Jessica Pegula, quatrième tête de série, en demi-finale jeudi, alors qu'elle tente de devenir la première femme à remporter deux titres consécutifs à l'US Open depuis Serena Williams en 2013 et 2014.

Samedi, elle entrera sur le terrain avec les supporters en faveur de son adversaire, après qu'Amanda Anisimova, huitième tête de série, a battu Naomi Osaka, quadruple vainqueur d'un tournoi majeur, dans un autre match palpitant en trois sets.

"J'ai joué beaucoup de matches contre des Américaines en Amérique et j'ai probablement appris à gérer cela avec l'expérience", a déclaré Aryna Sabalenka jeudi.

Le public local a atteint son point culminant lors de la finale de 2023, lorsque la favorite locale Coco Gauff s'est battue contre Aryna Sabalenka, la Biélorusse plaisantant ensuite sur le manque de soutien des fans du stade Arthur Ashe.

Après que Coco Gauff a soulevé le trophée, Aryna Sabalenka a déclaré qu'elle espérait affronter l'Américaine dans d'autres finales - mais avec "des résultats différents, j'espère".

Un an plus tard, elle a proposé aux supporters américains de leur offrir une tournée de boissons s'ils l'encourageaient à battre l'Américaine Emma Navarro en demi-finale. Après l'avoir battue, elle a taquiné la foule : "Maintenant vous m'encouragez - wow - c'est un peu tard".

Cette année-là, elle a encore déçu les Américaines en battant Jessica Pegula en finale.

"Après la saison dernière, où j'ai joué la demi-finale et la finale contre une Américaine, je pense que j'ai appris à prendre mes distances d'une certaine manière ", a-t-elle déclaré aux journalistes.

"Je n'entendais que des encouragements en ma faveur et, en fait, j'étais tellement concentrée sur mon travail que je ne pouvais pas me permettre de céder à ces émotions et de renoncer à la victoire simplement parce que j'étais en colère contre le stade", a affirmé Aryna Sabalenka.

(Amy Tennery à New York, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)